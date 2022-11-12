Демократической партии достаточно получить еще один голос в сенате для контроля над ним

Американский канал Fox News сообщает, что демократической партии достаточно получить еще одно место в сенате, чтобы контролировать верхнюю палату конгресса. Такая ситуация сложилась после победы на выборах в сенат кандидата от демократов в штате Аризона. В результате у республиканской и демократической партий оказалось по 49 голосов в верхней палате законодательного органа.

Теперь, если демократы победят еще хотя бы в одном штате (подсчеты продолжаются в Неваде и Джорджии), они получат политический контроль над сенатом, поскольку при одинаковом количестве голосов у обеих демократов и республиканцев решающим по закону является голос вице-президента, который относится к демократической партии.