Дмитрий Тарасов прокомментировал обвинения в адрес его жены по поводу алкоголизма

Анастасия Костенко неоднократно говорила, что не пьет алкоголь из-за непереносимости. Но в последнее время супругу Дмитрия Тарасова можно частенько увидеть в ночных заведениях, где она по полной отрывается.

Младшему сыну модели недавно исполнился год, а его мать начала вести не здоровый образ жизни, совсем забыв о непереносимости спиртного. Многодетную мать критикуют поклонники, отмечая, что она пьянствует и продолжает кормить малыша грудью.

Дмитрий не сдержался и ответил всем недоброжелателям. Футболист подчеркнул, что его жена не страдает пагубной зависимостью.

«Моя жена — умничка, она не кормит грудью, поэтому имеет полное право отдыхать! Короче, кайфуй, любимая и наслаждайся жизнью!» — написал спортсмен.

Напомним, Дмитрий и Анастасия живут в браке почти пять лет. До этого Тарасов был в браке с певицей Ольгой Бузовой. Разошлись супруги после четырех лет семейной жизни.