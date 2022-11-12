Филипп Киркоров вспомнил о подаренных ему поклонником сломанных часах за 31 млн рублей

Филипп Киркоров в YouTube-канале «Алене, блин!» сделал признание. Эстрадный певец рассказал, как однажды один богатый и влиятельный человек ему подарил сломанные часы.

«Раскрою вам сейчас удивительную тайну. Очень богатый и успешный человек подарил мне часы на юбилей. Когда начал гуглить эту марку и все остальное, обалдел от их цены. Стоят такие €500 тыс. Я их с собой решил взять на «Евровидение» в Италию. Однако после того, как их надел, они безбожно отставали, а затем еще начали с ума сходить», — вспоминает Киркоров.

Артисту удалось выяснить, что часы были бракованные.

«Хотя человек богатый и известный, вот так вот», — говорит Филипп.

Певец добавил, почему рассказал эту историю. Он хочет людям показать, что и со знаменитыми людьми тоже происходят конфузы.