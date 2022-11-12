Гоген Солнцев сообщил, что его жена Полина поправилась до 150 килограммов

После развода с Екатериной Терешкович Гоген Солнцев неожиданно решил женится на ее дочери Полине. В последнем интервью шоумен признался, что вступил в новый брак из-за чувства мести бывшей возлюбленной. Теперь он страдает из-за отсутствия любви в отношениях.

А недавно 41-летний блогер заявил, что он стесняется выходить в свет в компании жени. По заявлению артиста, дело в лишнем весе Полины. Девушка сильно растолстела и сейчас весит 150 килограммов.

«Полина весит сейчас 150 килограммов! Она снимки все фотошопит, в жизни когда увидишь — это как продавщица свеклы. Мне с ней стыдно на людях появляться. Эта больная семейка. Она мне не дает развода», — пожаловался шоумен.

Гоген также признался, что он разъехался с избранницей. Не поддерживает Солнцев отношения с экс-супругой. Екатерина Терешкович сейчас находится в психиатрической клинике. Сперва артист считал 67-летнюю женщину эксцентричной и творческой личностью, однако позже понял, что ей необходима помощь врачей.