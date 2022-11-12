Яна Чурикова заменит Дмитрия Нагиева в роли ведущего вокального телешоу «Голос. Дети»

В настоящее время проходят съемки десятого, юбилейного сезона популярного вокального телешоу «Голос. Дети». О том, кто же станет наставниками юных вокалистов, стало известно давно. Красные кресла займут рэпер Баста, исполнительница MaкSim и певец Егор Крид. Но о том, кто выступит в роли ведущего программы на Первого канале, стало известно только сегодня.

Следует отметить, что российский телеведущий Дмитрий Нагиев ушел из шоу «Голосов», объяснив такое решение желанием «творческого отпуска». На «Голосе 60+» его место заняла Лариса Гузеева.

Актриса Агата Муцениеце является соведущей шоу «Голос. Дети» последние четыре сезона, поэтому ее участие в новых выпусках неоспоримо.

А вот главной ведущей передачи станет продюсер Яна Чурикова. На карьерном счету журналистки огромное количество всевозможных музыкальных проектов, начиная от «Евровидения» и заканчивая «Фабрикой звезд».