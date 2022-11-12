Яна Чурикова заменит Дмитрия Нагиева в роли ведущего вокального телешоу «Голос. Дети»

Губернатор Петербурга Александр Беглов пытается закрыть «ЧВК Вагнер Центр» на улице Зольной. При этом в СМИ не раз указывали на особое отношение
После отвода российских войск ВСУ нет нужды держать многочисленную группировку на занятой части Херсона. Скорее всего ее передислоцируют на другие
О сложностях, которые могут возникнуть из-за выхода российских войск из Херсона, предупредил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. В
Борис Гребенщиков, Земфира и Максим Галкин (признан иноагентом в РФ) осудили СВО, уехал из России. При этом они продолжают выступать за рубежом на
Певица из Украины Вера Брежнева анонсировала новые концерты в Прибалтике. Внимание общественности привлекло то, что супруга Константина Меладзе
Супруга известного российского телеведущего Дмитрия Диброва показала грудь после пластической операции. Результатом оперативного вмешательства
О потерях РФ и Украины рассказал генерал США Марк Милли. По его словам, в ходе «военной спецоперации» на украинской территории общие потери РФ и
Статистика просмотров в социальной сети ЯRUS показывает, что пользователей больше всего интересуют новости на тему армии и экономики. Наименьший
Вооруженные силы Украины зашли в Херсон. Об этом сообщают сразу несколько украинских пабликов. Телеграм-канал «Правда Геращенко» со ссылкой на
Российские военные ушли из Херсона. ВСУ, наоборот, в него зашли. На некоторых зданиях появились украинские флаги. Но полковник запаса Анатолий
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