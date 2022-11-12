Ксения Собчак назвала бесценной реакцию супруги Владимира Зеленского на жалобы президента Украины

Ксения Собчак обратила внимание на реакцию супруги Владимира Зеленского, кода тот признался, что они сейчас живут отдельно и ему готовить завтрак просто некому. Телеведущая такую реакцию на жалобы президента Украины со стороны жены назвала бесценной.

В своем Telegram-канале журналистка опубликовала отрывок из интервью украинcкого лидера. В кадре Владимир Зеленский телеканалу CNN «шутит», что его жена готовит завтрак детям, а ему нет. Он пояснил, что сейчас нет возможности вместе завтракать, поскольку в столь «сложный период» они живут отдельно.

“На самом деле, у меня пока нет такой возможности, имею ввиду в сложный период. Живём сейчас отдельно”, - пояснил глава украинского государства.

Ксения обратила внимание на реакцию Елены, которая была и удивлена, и недовольна откровением супруга.

«Реакция жены бесценна», – подписала пост Собчак.