Лера Кудрявцева проявила симпатию к Даве на фоне слухов о разводе с Игорем Макаровым

В Сети регулярно ходят слухи, что 51-летняя телеведущая Лера Кудрявцева развелась со своим супругом, 34-летним хоккеистом Игорем Макаровым после 9-ти лет брака. Сплетни появились после отпуска звезды, куда она отправилась без мужа. Фанаты подозревали, что в семье блондинки скоро случится развод.

Когда о публикациях о разрыве отношений Игоря и Леры узнала ведущая, она пришла в ярость. На зависть хейтерам она опубликовала видео, на отором пара романтично прогуливается.

А сегодня вокруг Кудрявцевой вновь ползут слухи. На днях Лера вела мероприятие, которое посвящено дню рождения канала Муз-ТВ вместе с завидным женихом, 29-летним блогером Давой. На церемонии телезвезда и блогер мило общались, после концерта она выразила свою симпатию Манукяну.

«Сегодня с Давой мы провели часть концерта «День рождения Муз-ТВ». С тобой комфортно, рада была поработать», — подписала Лера снимок.

Дава, в свой черед, назвал Кудрявцеву шикарной и показал, как они репетировали свое выступление.