Little Big, Слепаков, Виторган, Нойз МС: Пугачева в Израиле собрала вокруг себя сбежавших из РФ звезд

Алла Пугачева своим поведением показывает, что в Тель-Авиве ей совсем не скучно. Примадонна с удовольствием посещает концерты звезд, сбежавших из РФ, приплясывая во время их выступлений.

Певица даже зарыла топор войны с Земфирой, посетив ее концерт и осыпав комплиментами. В минувший четверг Алла Борисовна побывала на концерте певицы Zivert и от ее выступления впала в восторг.

Пользователи давно уже заметили, что Пугачева одаривает комплиментами сбежавшим из России артистов. Многим это не нравится, что видно по комментариям в адрес Примадонны.

После выступления Zivert «мадам Брошкина» отправилась на встречу в ресторан. За столом оказались прилетевшие из Америки солисты Little Big Илья Прусикин и Соня Таюрская, певец Нойз МС и Михаил Шац*, актер Максим Виторган и Семен Слепаков. По всей видимости, Пугачева собрала вокруг себя всех покинувших РФ знаменитостей российской эстрады.