Макс Казелла, сыгравший в фильме «Король Талсы», рассказал, почему принимал гормоны роста

Макс Казелла признался, почему принимал горомоны роста. По словам аткрера, у него обнаружили гипофизарную карликовость, поэтому половой зрелости он достиг только в 27 лет. Звезда сериала "Король Талсы" рассказал, что он принимал тестостерон.
Будучи откровенным о состоянии здоровья 55-летный артист кино описал его как "шоу ужасов". Макс добавил, что не мог говорить о теле, и никто с близких не пытался его понять. Казелла считал себя запертым в теле мальчика мужчиной в течение долгих 20 лет, пока началось лечение гормонами.
"С рождения у меня был неисправен гипофиз. Мне, по большому счету, нужно было ускорить половое созревание, накачиваясь тестостероном и гормонами роста, чтобы заставить организм расти, ведь этого не происходило. Мне было всего 25 лет, а я даже и разу не брился ", - вспоминает Казелла.
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