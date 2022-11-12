Макс Казелла, сыгравший в фильме «Король Талсы», рассказал, почему принимал гормоны роста

Макс Казелла признался, почему принимал горомоны роста. По словам аткрера, у него обнаружили гипофизарную карликовость, поэтому половой зрелости он достиг только в 27 лет. Звезда сериала "Король Талсы" рассказал, что он принимал тестостерон.

Будучи откровенным о состоянии здоровья 55-летный артист кино описал его как "шоу ужасов". Макс добавил, что не мог говорить о теле, и никто с близких не пытался его понять. Казелла считал себя запертым в теле мальчика мужчиной в течение долгих 20 лет, пока началось лечение гормонами.