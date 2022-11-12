Народной артистке России Ларисе Долиной запрещали выступать в Кремлевском дворце

Народная артистка РФ Лариса Долина вспоминает, как однажды ей был запрещено со своим репертуаром выступать в Кремле. По ее словам, главным аргументом стал тот факт, что звезда эстрады пела в большинстве джазовые песни зарубежных авторов.

Долина планировала выступить вместе с Александром Абдуловым. Однако выяснилось, что их номер не пропустили. Об этом артистка написала в своем авторском Telegram-канале.

«Меня просто убрали из программы. Было нельзя петь на английском языке. Саша отказался от участия».

Кстати, в минувшую пятницу, 11 ноября, канал «Муз-ТВ» отметил 26 день рождения. В честь праздника организовали большой концерт в Кремлевском дворце с участием артистов. Поздравить канал также прибыла Лариса Долина. Певица блистала в черных ботфортах, белом платье-пиджаке. Дополнила образ исполнительница вечерним макияжем и прической из высокого хвоста.

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