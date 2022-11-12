Народной артистке России Ларисе Долиной запрещали выступать в Кремлевском дворце

Image 16+
Народной артистке России Ларисе Долиной запрещали выступать в Кремлевском дворце
Знаменитости
Фото из открытых источников

Народная артистка РФ Лариса Долина вспоминает, как однажды ей был запрещено со своим репертуаром выступать в Кремле. По ее словам, главным аргументом стал тот факт, что звезда эстрады пела в большинстве джазовые песни зарубежных авторов.

Долина планировала выступить вместе с Александром Абдуловым. Однако выяснилось, что их номер не пропустили. Об этом артистка написала в своем авторском Telegram-канале.

«Меня просто убрали из программы. Было нельзя петь на английском языке. Саша отказался от участия».

Кстати, в минувшую пятницу, 11 ноября, канал «Муз-ТВ» отметил 26 день рождения. В честь праздника организовали большой концерт в Кремлевском дворце с участием артистов. Поздравить канал также прибыла Лариса Долина. Певица блистала в черных ботфортах, белом платье-пиджаке. Дополнила образ исполнительница вечерним макияжем и прической из высокого хвоста.

. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Макс Казелла, сыгравший в фильме «Король Талсы», рассказал, почему принимал гормоны роста

Сегодня, 17:50

Little Big, Слепаков, Виторган, Нойз МС: Пугачева в Израиле собрала вокруг себя сбежавших из РФ звезд

Сегодня, 17:32

Лера Кудрявцева проявила симпатию к Даве на фоне слухов о разводе с Игорем Макаровым

Сегодня, 17:17

Тяжелобольной певец Андрей Губин посетил шоу «Суперстар»

Сегодня, 16:55

Яна Чурикова заменит Дмитрия Нагиева в роли ведущего вокального телешоу «Голос. Дети»

Сегодня, 16:48

В какие конфузы попадали звезды на концертах

Сегодня, 16:17

67-летняя певица Лариса Долина не подтвердила слухи о романе с женатым другом Армена Джигарханяна

Сегодня, 15:29

Певица Ольга Кормухина грубо оскорбила блогера Даню Милохина

Сегодня, 15:17

Народной артистке России Ларисе Долиной запрещали выступать в Кремлевском дворце

Сегодня, 15:11

Наталья Лапина обвинила певицу Любовь Успенскую в неуплате гонораров за трек «По полюшку»

Сегодня, 14:52

Никита Михалков обвинил певицу Аллу Пугачеву в ненависти к России в ответ на критику в свой адрес

Сегодня, 12:08

Гоген Солнцев сообщил, что его жена Полина Терешкович растолстела до 150 килограммов

Сегодня, 11:57

Жена шеф-повара Ивлева Валерия Куденкова впервые показала 7-месячную дочь Нику крупным планом

Сегодня, 11:46

Дмитрий Тарасов прокомментировал обвинения в адрес его жены по поводу алкоголизма

Сегодня, 11:28

В Сети появилась информация о том, кто же победил в вокальном телешоу «Ну-ка, все вместе!»

Сегодня, 11:13

Николай Басков резко осадил Филиппа Киркорова в эфире шоу «Ну-ка, все вместе»

Сегодня, 11:00

Молдавская музыкальная группа DoReDos исполнила песню российского артиста Филиппа Киркорова

Сегодня, 10:45

Певец Сергей Лазарев не удержал танцовщицу во время своего выступления в Барнауле

Сегодня, 10:28

Члены жюри шоу «Фантастика» рассекретили личность цифрового персонажа «Фантома»

Сегодня, 10:15

Дмитрию Нагиеву нашли замену на шоу «Голос. Дети»

Сегодня, 10:09

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Беглов снова содействует украинским элитам. Теперь губернатор пытается закрыть «ЧВК Вагнер Центр»
  • 10-11-2022, 18:48

Беглов снова содействует украинским элитам. Теперь губернатор пытается закрыть «ЧВК Вагнер Центр»

Губернатор Петербурга Александр Беглов пытается закрыть «ЧВК Вагнер Центр» на улице Зольной. При этом в СМИ не раз указывали на особое отношение

«МК»: Офицер спецназа Матвийчук назвал направление переброски ВСУ от Херсона в ноябре 2022 года
  • Вчера, 15:48

«МК»: Офицер спецназа Матвийчук назвал направление переброски ВСУ от Херсона в ноябре 2022 года

После отвода российских войск ВСУ нет нужды держать многочисленную группировку на занятой части Херсона. Скорее всего ее передислоцируют на другие

Комбат Ходаковский рассказал об опасности, связанной с оставлением Херсона
  • Вчера, 12:08

Комбат Ходаковский рассказал об опасности, связанной с оставлением Херсона

О сложностях, которые могут возникнуть из-за выхода российских войск из Херсона, предупредил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. В

Шоумен Максим Галкин, музыканты Земфира и Борис Гребенщиков зарабатывают миллионы за рубежом
  • Вчера, 08:41

Шоумен Максим Галкин, музыканты Земфира и Борис Гребенщиков зарабатывают миллионы за рубежом

Борис Гребенщиков, Земфира и Максим Галкин (признан иноагентом в РФ) осудили СВО, уехал из России. При этом они продолжают выступать за рубежом на

Мария Погребняк заявила, что Брежнева поет на русском, так как не знает украинский язык
  • 10-11-2022, 20:06

Мария Погребняк заявила, что Брежнева поет на русском, так как не знает украинский язык

Певица из Украины Вера Брежнева анонсировала новые концерты в Прибалтике. Внимание общественности привлекло то, что супруга Константина Меладзе

Супруга Дмитрия Диброва продемонстрировала результат пластической операции на груди
  • 10-11-2022, 20:54

Супруга Дмитрия Диброва продемонстрировала результат пластической операции на груди

Супруга известного российского телеведущего Дмитрия Диброва показала грудь после пластической операции. Результатом оперативного вмешательства

Новости партнеров
Новости партнеров
Генерал США Милли заявил, что потери России и Украины составили более 100 тысяч человек
  • 10-11-2022, 14:58

Генерал США Милли заявил, что потери России и Украины составили более 100 тысяч человек

О потерях РФ и Украины рассказал генерал США Марк Милли. По его словам, в ходе «военной спецоперации» на украинской территории общие потери РФ и

Новости армии и экономики больше всего интересуют пользователей соцсети ЯRUS
  • 10-11-2022, 11:54

Новости армии и экономики больше всего интересуют пользователей соцсети ЯRUS

Статистика просмотров в социальной сети ЯRUS показывает, что пользователей больше всего интересуют новости на тему армии и экономики. Наименьший

ВСУ уже в Херсоне: над администрацией города поднят украинский флаг
  • Вчера, 15:13

ВСУ уже в Херсоне: над администрацией города поднят украинский флаг

Вооруженные силы Украины зашли в Херсон. Об этом сообщают сразу несколько украинских пабликов. Телеграм-канал «Правда Геращенко» со ссылкой на

Полковник Матвийчук: на Украине понимают, что Россия Херсон им не оставила
  • Вчера, 15:58

Полковник Матвийчук: на Украине понимают, что Россия Херсон им не оставила

Российские военные ушли из Херсона. ВСУ, наоборот, в него зашли. На некоторых зданиях появились украинские флаги. Но полковник запаса Анатолий