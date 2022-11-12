Михалков резко осадил Пугачеву после критики в свой адрес

После возвращения в Россию в конце августа Пугачева уколола Никиту Михалкова. Она заявила, что знаменитый режиссер сильно изменился.

В подтверждение своих слов певица выложила отрывок из концовки кинофильма "Раба любви" Михалкова. Никита Сергеевич не смолчал и решил отплатить той же монетой Алле Борисовной.

В рамках программы "Бесогон" драматург заявил, что устраиваемые ежегодные "Голубые огоньки" россиянам давали неправильные представления о кумирах. В первую очередь он имел в виду Пугачеву.

"Это рождало такое ощущение, что они есть правда. Именно нужно идти за этим и к этому стремиться. Что имеем в результате? В 1962 году во время "Голубого огонька" народ поздравлял Юрия Гагарина. Это потрясающее зрелище с точки зрения уважения к стране. Постепенно концерты стали занимать одни и те же люди. Как оказалось, эти люди не любят свою страну, ее не принимают, а народ всячески презирают", — сказал Михалков в ходе программе, резко осадив Примадонну.