Молдавская группа DoReDos исполнила песню Киркорова на шоу «Ну-ка, все вместе!»

Участники молдавской группы DoReDos, которая выступила в финале шоу телеканала «Россия 1» «Ну-ка, все вместе!», признались, что мечтали завоевать российскую сцену и зрителей. Из-за этого трио переехало в Россию и призналось в любви к российской эстраде.

Участники песенного конкурса Евровидение-2018 и «Новой волны» рассказали о дружбе с Филиппом Киркоровым, который их готовил к международному музыкальному мероприятию. В финале «Ну-ка, все вместе!» Евгений Андриянов, Сергей Мыца и Марина Джундиет спели песню поп-короля «Дива». Хотя изначально планировалось выступление с хитом «Цвет настроения синий».

Киркоров при этом не знал, что протеже споют его композицию. Но когда Филипп Бедросович встал на четвертой секунде, музыканты поняли, что исполнение пришлось по душе артисту.

Группа DoReDos не сумела победить в телешоу, но ребята заметили, что итак считают себя победителями, ведь видео с их выступления в набрало более полмиллиона просмотров на YouTube. Вокалисты вспомнили, что их творческий путь начинался с России, поэтому они планируют здесь выступать и писать треки на русском языке в будущем.

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