Наталья Лапина обвинила певицу Любовь Успенскую в неуплате гонораров за трек «По полюшку»

Наталья Лапина публично продолжает скандалить с Любовью Успенской. Как говорит создательница хита «По полюшку», артистка не платит ей авторские отчисления.

Звезда кино заявила, что должна получать деньги за произведение, в честь которого Успенская назвала свой гастрольный тур. Какие деньги полагаются, знает Наталья не понаслышке. В свое время она писала композиции для голливудских кинофильмов с Хью Грантом. Также Лапина создавала треки российским артистам. К примеру, за одно исполнение на стадионе Григорием Лепсом ее композиции женщине перечислили 116 тысяч рублей.

«Если это хит, который скачивают все в стране, то автор получает миллионы. У меня воруют все до рубля за "По полюшку"! Люба сотни концертов провела, но ни за один я ничего так и не получила. Мой счет в банке сейчас в минусе», — жалуется Лапина.