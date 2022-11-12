Николай Басков резко осадил Филиппа Киркорова в эфире шоу «Ну-ка, все вместе»

Николай Басков и Филипп Киркоров в течение длительного периода времени выступают на одной сцене. В новом выпуске телешоу «Ну-ка, все вместе» между звездами шоу-бизнеса случился неприятный эпизод.

Поп-король российской эстрады отметил, что лучшая композиция в данном проекте должна обладать особенной энергетикой. Также Киркоров похвалил группу DoReDos из Молдавии. По его словам, музыканты попали во все ноты.

Филипп Бедросович призвал всех судей голосовать по справедливости. Николай Басков решил ответить на такое заявление коллеги. Натуральный блондин осадил Киркорова прямо в эфире шоу.

"Филипп, не нужно давить на судей", - высказался он.

Отметим, что вчера состоялся финал четвертого сезона программы. Наконец-то стало известно имя победительницы. Ею стала стала Варвара Убель, которая набрала 99 голосов.



