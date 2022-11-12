Обнародованы заработки певицы Земфиры за рубежом

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Обнародованы заработки певицы Земфиры за рубежом
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Фото из открытых источников

Последнее время Земфира говорила, что больше не планирует выступать. Но после переезда за рубеж она изменила свое решение. 9 октября 2022 года стартовал зарубежный гастрольный тур певицы.

Начался  тур с кипрского города Лимасола и продолжился в Тель-Авиве, Праге, Стамбуле, Гамбурге, Париже, Берлине, Гааге, Лондоне. Вместимость зала, который собирает исполнительница, не доходит до 3-х тысяч человек.

Вместе с тем в России звезда выступала на больших площадках. В 2016 году, к примеру, Земфире удалось собрать полный «Олимпийский», который вмещает 35 тысяч человек.

Несмотря на уменьшение доходов, за рубежом артистка не бедствует. Стоимость билета на ее выступление в Нидерландах стартует от 120 евро (это 7,3 тысячи рублей).  Все билеты проданы, поэтому общая выручка составит 14-18 миллионов рублей. Какая часть денег достанется Земфире, неизвестно.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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