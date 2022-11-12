Певец Сергей Лазарев не удержал танцовщицу во время своего выступления в Барнауле

На днях прошел очередной концерт артиста Сергея Лазарева в рамках нового тура «Я не боюсь». Выступление состоялось 11 ноября в Барнауле в ДК Моторостроителей и не обошлось без инцидентов.

В официальном Телеграм-канале кумира поклонники активно обсуждают неприятный момент, когда певец не смог удержать танцовщицу. Казус произошел на сцене во время шоу. Сергей уронил девушку из коллектива. Однако Лазарев не растерялся и перевел этот момент в шутку.

«Поела!», – посмеялся исполнитель.

Фанаты предположили, что виной всему жесткий концертный график артиста и одновременное участие в разных телешоу.