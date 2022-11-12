Певица Ольга Кормухина грубо оскорбила блогера Даню Милохина

После ухода из телешоу «Ледниковый период» и отъезда в ОАЭ Даня Милохин столкнулся с жесткой критики. Ольга Кормухина тоже не осталась в стороне. Певица в пух и прах разнесла молодого блогера, не подбирая слов.

«Посмотрите только на него! Человек не знает, куда деть себя. Мне его жалко стало, хотя ранее напрягалась. Наконец-то он понял, что является никчемним существом. Может быть, он возьмется за голову и пойдет учится, профессию получит? Может быть, в нем пропадает гениальный сантехник, кондиционерщик или слесарь шестого разряда», — прошлась Ольга Борисовна по звезде.