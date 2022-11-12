Появилась информация о том, кто победил в вокальном телешоу «Ну-ка, все вместе!»

Телешоу «Ну-ка, все вместе!» в течение двух месяцев удивляло зрителей вокальными данными участников. Каждую пятницу участники выступали перед 100 членами жюри в надежде победить.

Вчера на телеканале «Россия 1» состоялся финал вокальной передачи. В нем стали известны призеры четвертого сезона и победитель. Ими стали артистка Варвара Убель из Новосибирска, Милана Рахманова из Сочи и Симона Куприна из Киселевска.

В финале Варвара выступила с джазом с песней «Summer Time». С первых нот она заставила нескольких членов жюри быстро подняться со своих мест. Некоторые судьи отметили, что Убель была их фавориткой в шоу. К концу выступления выяснилось, что девушка набрала 98 голосов из 100.

Сама вокалистка призналась, что до конца не была уверена в своей победе и даже не считала баллы, а просто с восхищением следила за выступлениями конкурентов.