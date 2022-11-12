Сергей Лазарев поссорился с Киркоровым и Успенской на съемках музыкального телешоу

Губернатор Петербурга Александр Беглов пытается закрыть «ЧВК Вагнер Центр» на улице Зольной. При этом в СМИ не раз указывали на особое отношение
О сложностях, которые могут возникнуть из-за выхода российских войск из Херсона, предупредил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. В
После отвода российских войск ВСУ нет нужды держать многочисленную группировку на занятой части Херсона. Скорее всего ее передислоцируют на другие
Борис Гребенщиков, Земфира и Максим Галкин (признан иноагентом в РФ) осудили СВО, уехал из России. При этом они продолжают выступать за рубежом на
Певица из Украины Вера Брежнева анонсировала новые концерты в Прибалтике. Внимание общественности привлекло то, что супруга Константина Меладзе
Супруга известного российского телеведущего Дмитрия Диброва показала грудь после пластической операции. Результатом оперативного вмешательства
Вывод российских войск из Херсона будет иметь серьезные последствия для ситуации на фронте. Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов, пишет
О потерях РФ и Украины рассказал генерал США Марк Милли. По его словам, в ходе «военной спецоперации» на украинской территории общие потери РФ и
Вооруженные силы Украины зашли в Херсон. Об этом сообщают сразу несколько украинских пабликов. Телеграм-канал «Правда Геращенко» со ссылкой на
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