Сергей Лазарев поссорился с Киркоровым и Успенской на съемках музыкального телешоу

В Сети появился тизер нового выпуска телешоу «Ну-ка, все вместе!», которое выходит на канале «Россия 1». На нем видно, что певец Сергей Лазарев на повышенных тонах общается с членам жюри. Артист говорит, что нужно голосовать именно за этого участника программы.

Как пишет издание Blitz.Plus, в последнее врнемя Лазарев в повышенном эмоциональном напряжении находится из-за довольно плотного гастрольного графика и съемок в разных проектах. Именно это сказывается на психологическом состоянии сладкоголосого вокалиста. И даже старшим коллегам Сергея по шоу, а именно Филиппу Киркорову и Любови Успенской, досталось от неуравновешенной нервной звезды.

Судя по всему, исполнителю не понравилось, как Успенская и Киркоров оценили чей-то номер.

«Вот вам сильная песня и эмоциональная. Голос показала? Да! Что нужно еще?», - кричит Лазарев на видео.