Дмитрию Нагиеву нашли замену на шоу «Голос. Дети»

На вокальном телешоу «Голос» продолжаются кадровые перестановки. Уход телеведущего Дмитрия Нагиева из всех музыкальных передач на Первом канале привел в шок зрителей. Любимец публики был ведущим в течение 10 лет.

В новом сезоне шоу «Голос. 60+» Нагиева заменила Лариса Гузеева, но зрители артистку не смогли принять. Теперь стало известно, кто будет вести детский «Голос» вместо Дмитрия. Итак, помощницей ведущего в очередном сезоне «Голос. Дети» останется актриса Агата Муцениеце, которая успела засветить закулисье процесса. Место Нагиева на сцене на этот раз займет Яна Чурикова. За плечами у нее много крупных телевизионных проектов.

Добавим. что в составе наставников также произошли изменения. Украинку Светлану Лободу, сбежавшую из России, заменила МакSим. Вместе с певицей помогать юным талантам пробиваться на Олимп будут Егор Крид и рэпер Баста.