Дмитрию Нагиеву нашли замену на шоу «Голос. Дети»

Image 16+
Дмитрию Нагиеву нашли замену на шоу «Голос. Дети»
Знаменитости
Фото из открытых источников

На вокальном телешоу «Голос» продолжаются кадровые перестановки. Уход телеведущего Дмитрия Нагиева из всех музыкальных передач на Первом канале привел в шок зрителей. Любимец публики был ведущим в течение 10 лет.

В новом сезоне шоу «Голос. 60+» Нагиева заменила Лариса Гузеева, но зрители артистку не смогли принять. Теперь стало известно, кто будет вести детский «Голос» вместо Дмитрия. Итак, помощницей ведущего в очередном сезоне «Голос. Дети» останется актриса Агата Муцениеце, которая успела засветить закулисье процесса.  Место Нагиева на сцене на этот раз займет Яна Чурикова. За плечами у нее много крупных телевизионных проектов.

Добавим. что в составе наставников также произошли изменения. Украинку Светлану Лободу, сбежавшую из России, заменила МакSим. Вместе с певицей помогать юным талантам пробиваться на Олимп будут Егор Крид и рэпер Баста.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Михалков резко осадил Пугачеву после критики в свой адрес

Сегодня, 12:08

Гоген Солнцев сообщил, что его жена Полина поправилась до 150 килограммов

Сегодня, 11:57

Жена шеф-повара Ивлева Валерия Куденкова впервые показала 7-месячную дочь Нику крупным планом

Сегодня, 11:46

Дмитрий Тарасов прокомментировал обвинения в адрес его жены по поводу алкоголизма

Сегодня, 11:28

Появилась информация о том, кто победил в вокальном телешоу «Ну-ка, все вместе!»

Сегодня, 11:13

Николай Басков резко осадил Филиппа Киркорова в эфире шоу «Ну-ка, все вместе»

Сегодня, 11:00

Молдавская группа DoReDos исполнила песню Киркорова на шоу «Ну-ка, все вместе!»

Сегодня, 10:45

Певец Сергей Лазарев не удержал танцовщицу во время своего выступления в Барнауле

Сегодня, 10:28

Жюри телешоу «Фантастика» рассекретили личность цифрового персонажа «Фантома»

Сегодня, 10:15

Дмитрию Нагиеву нашли замену на шоу «Голос. Дети»

Сегодня, 10:09

Mia Boyka не знала, что Николай Басков пел в театре

Вчера, 22:37

Певец Филипп Киркоров публично заступился за сбежавшую из РФ Пугачеву

Вчера, 21:51

Павел Прилучный и Зепюр Брутян появились на премьере финальных серий «Игры на выживание-2»

Вчера, 21:27

Baza: Вымогатели денег у главы Ростеха Сергея Чемезова сдали Ксению Собчак

Вчера, 17:12

Людмила Поргина посетовала на очередные оскорбления со стороны Марка Варшавера

Вчера, 17:04

Уехавшей в США единственной внучке Софии Ротару грозит штраф за разговоры на русском языке

Вчера, 16:50

Тележурналист Владимир Соловьев резко высказался в адрес Ксении Собчак во время эфира

Вчера, 16:38

Задыхалась от слез: Юлия Гаврилина подверглась нападению змеи на шоу «Звезды в Африке»

Вчера, 16:27

Дзюник: SHAMAN ничего не получает за свои выступления на патриотических концертах

Вчера, 16:13

Названа сумма, которую получила Земфира за свой тур по Европе с осуждением СВО ВС РФ

Вчера, 16:10

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Военкор Романов: Херсон сдали, вечером объявят
  • 9-11-2022, 16:38

Военкор Романов: Херсон сдали, вечером объявят

Считанные минуты назад военный корреспондент Роман Романов в своем Телеграм опубликовал краткое сообщение, которое повергло в шок многих его

Руководство учебной части под Костромой, где находятся мобилизованные ярославцы, подтвердило злоупотребление алкоголем среди военных
  • 9-11-2022, 14:18

Руководство учебной части под Костромой, где находятся мобилизованные ярославцы, подтвердило злоупотребление алкоголем среди военных

Мобилизованные в учебном центре под Костромой слишком много употребляют спиртного. Об этом пишет 76.RU, отмечая, что мобилизованные и их родные

Ходаренок считает, что прогноз генерала США Ходжеса по Херсону сбывается
  • 9-11-2022, 16:08

Ходаренок считает, что прогноз генерала США Ходжеса по Херсону сбывается

Военный эксперт, полковник в запасе Михаил Ходаренок считает, что прогноз по Херсону американского генерал-лейтенанта Бена Ходжеса, бывшего

Шоумен Максим Галкин, артисты Борис Гребенщиков и Земфира зарабатывают миллионы за границей
  • Вчера, 08:41

Шоумен Максим Галкин, артисты Борис Гребенщиков и Земфира зарабатывают миллионы за границей

Борис Гребенщиков, Земфира и Максим Галкин (признан иноагентом в РФ) осудили СВО, уехал из России. При этом они продолжают выступать за рубежом на

Музыкант Юрий Лоза не сомневался, что Валерий Меладзе вернется обратно в РФ из-за работы
  • Вчера, 10:43

Музыкант Юрий Лоза не сомневался, что Валерий Меладзе вернется обратно в РФ из-за работы

Известный российский певец Валерий Меладзе, который выступил против проведения спецоперации на Украине, и который, по большому счету, никогда себя не

Мария Погребняк заявила, что Брежнева поет на русском, так как не знает украинский язык
  • 10-11-2022, 20:06

Мария Погребняк заявила, что Брежнева поет на русском, так как не знает украинский язык

Певица из Украины Вера Брежнева анонсировала новые концерты в Прибалтике. Внимание общественности привлекло то, что супруга Константина Меладзе

Новости партнеров
Новости партнеров
«МК»: Офицер спецназа Матвийчук назвал направление переброски ВСУ от Херсона в ноябре 2022 года
  • Вчера, 15:48

«МК»: Офицер спецназа Матвийчук назвал направление переброски ВСУ от Херсона в ноябре 2022 года

После отвода российских войск ВСУ нет нужды держать многочисленную группировку на занятой части Херсона. Скорее всего ее передислоцируют на другие

Официально: Решение по Херсону принято. Горькая правда от Суровикина
  • 9-11-2022, 18:00

Официально: Решение по Херсону принято. Горькая правда от Суровикина

Официально было объявлено, что Вооруженные силы (ВС) РФ решили оставить позиции в Херсоне. Сложное решение было принято. К счастью, в это раз

«Осторожно, новости»: Сальдо записал видеоролик о гибели Стремоусова до сообщений о ДТП
  • 9-11-2022, 18:32

«Осторожно, новости»: Сальдо записал видеоролик о гибели Стремоусова до сообщений о ДТП

СМИ, в том числе неокторые Телеграм-каналы, обратили внимание на странный факт. Дело в том, что врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо

Комбат Ходаковский рассказал об опасности, связанной с оставлением Херсона
  • Вчера, 12:08

Комбат Ходаковский рассказал об опасности, связанной с оставлением Херсона

О сложностях, которые могут возникнуть из-за выхода российских войск из Херсона, предупредил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. В