Тяжелобольной певец Андрей Губин посетил шоу «Суперстар»

Популярный российский певец Андрей Губин неожиданно вышел в свет. Тяжелобольной исполнитель принял участие в съемках телешоу «Суперстар» на канале НТВ.

Последние пятнадцать лет эстрадный артист ведет затворнический образ жизни. Музыкант не выступает, не записывает песни, на людях появляется только в случае крайней необходимости. Причиной этого стал серьезный диагноз, который 48-летнему певцу поставили врачи несколько лет назад. Губин страдает левосторонней прозопалгией лица. Живет Андрей со страшной болью, пытаясь заглушить боль лекарственными препаратами.

На проект «Суперстар» он приехал, чтобы поддержать своего хорошего товарища Сашу Айвазова. При этом артист старался не показывать плохого самочувствия.

Организаторы шоу «Суперстар» признались, что приглашали певца в качестве участника, но тот отказался. Как пояснил исполнитель, прежде ему нужно навести порядок со своим здоровьем, и только затем возвращаться на сцену.