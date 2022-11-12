В какие конфузы попадали звезды на концертах

Издание «Газета.Ru» рассказало, в какие неприятные ситуации попадали российские звезды на своих концертах.

В 2019 году Дима Билан в нетрезвом виде появился на концерте в Самаре в День города. Он забывал петь в микрофон, у него срывался голос. Позже певец принес извинения, заявив, что выпил немного коньяка. В качестве компенсации он подарил городу детскую площадку, и сыграл еще один концерт.

В 2016 году в Юрмале в Елену Ваенгу кто-то бросил кусок колбасы. На том же выступлении артистке «подарили» десяток разбитых яиц.

В 2021 году Ольга Бузова провела скандальный концерт в Волгограде. Она на час опоздала и вела себя неадекватно, выкрикивая фразы. Танцоры хотели ее унести, но она отказалась. Кто-то пустил слухи, что певица была в состоянии опьянения после болезненного расставания с Давой. Исполнительница опровергла заявления и пригрозила СМИ судом. Позже выяснилось, что такое поведение вызвала жаркая погода и перенесенная операция.

Лидер группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок пьяного фаната ударил во время концерта в Полтаве и сламал ему нос.

В 2016 году выступление Сергея Лазарева в Петербурге пришлось прервать, поскольку артист упал в обморок.



