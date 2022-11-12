67-летняя певица Лариса Долина не подтвердила слухи о романе с женатым другом Армена Джигарханяна

Ларису Долину в последнее время стали все чаще замечать в компании женатого бизнесмена Юрия Растегина. Богатый предприниматель помогает исполнительнице строить школу, также он сопровождает ее во время выходов в свет.

На мероприятии ко дню рождения канала «МУЗ-ТВ» артистка раскрыла подробности. Певице пришлось прокомментировать роман с женатым другом Джигарханяна. Артистка подчеркнула, что у них исключительно деловые отношения.

«Какой роман? Это чушь собачья! Такая чушь, вообще», - заявила 67-летняя Долина.

По словам Ларисы Александровной, ее сердце свободно, а претендентом может стать лишь сильный мужчина:

«Мне нужен только сильный мужчина, чтобы был намного сильнее меня. Но таких очень мало. Поэтому пока у меня никого нет»