Жена шеф-повара Ивлева Валерия Куденкова впервые показала 7-месячную дочь Нику крупным планом

30-летняя журналистка Валерия Куденкова стала женой 48-летнего шеф-повара Константина Ивлева в феврале минувшего года. Полгода назад у супругов родилась долгожданная дочь Ника. Валерия не чает души в малышке. Впервые девушка показала поклонникам подросшую наследницу.

Малышка родилась в апреле, но молодая мама публиковала в соцсетях только фото, на которых невозможно было рассмотреть ее. Часто вместо лица на снимках красуется смайлик. Новый кадр отличается от предыдущих, ведь там 7-месячная наследница Валерии и Константина запечатлена крупным планом.

На снимке мать и дочь облачены в одинаковые костюмы. Фанаты разглядели пухлые щечки девочки и написали много восторженных комментариев.

К слову, Куденкова отлично совмещает материнство с собственными потребностями. Из-за этого подписчики часто критикуют супругу шеф-повара. Они считают, что девочка много времени проводит с няней. В это время мать Ники идет развлекаться.