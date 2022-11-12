Жюри телешоу «Фантастика» рассекретили личность цифрового персонажа «Фантома»

В пятницу, 11 ноября, в 21:45 по московскому времени на Первом канале вышел восьмой выпуск телешоу «Фантастика». Звездное жюри рассекретило личность цифрового персонажа «Фантома».

По результатам вчерашнего голосования лидером нового выпуска стал Бутон. С учетом голосов Телика с одинаковым количеством баллов (33 балла) на верхней строчке в турнирной таблице расположились Роза Марковна и бутон. А вот аутсайдер (7 баллов) вечера - Фантом, который ранее тоже был номинирован. Уже тогда стало известно, что под маской скрывается не начинающий артист. Судьи единогласно назвали имя исполнителя Дмитрия Колдуна и угадали. Это действительно оказался победитель конкурса «Фабрика звезд-6».

Певец сказал, что ему былтнепросто примерить образ оторванного от реальности героя, поэтому иногда случались осечки. Также Колдун поблагодарил всех за создание проекта и возможность почувствовать себя героем фантастического триллера.

Напомним, на минувшей неделе телепроект покинул медвежонок Няш, под ним скрывался Сергей Жуков из группы «Руки Вверх». Всего в шоу осталось девять персонажей.