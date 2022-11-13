Демократическая партия набирает больше голосов в штате Невада

Американский канал CNN сообщает, что демократическая партия будет проводить свои решения в верхней палате конгресса, поскольку по результатам выборов получила нужное для этого по закону количество голосов в сенате. Об этом стало известно после подсчета 96% бюллетеней в штате Невада, по результатам которого кандидат от демократов Кортес-Мастро набирает на 0,5% больше голосов (около пяти тысяч), чем кандидат от республиканцев Лаксальт.

Уже ранее сообщалось, что демократическая партия получила 49 голосов в верхней палате законодательного органа, им было достаточно еще одного, чтобы проводить большинством свои решения.

При равенстве голосов у демократов и республиканцев по закону решение остается за руководителем сената.