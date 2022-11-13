Актриса Екатерина Вилкова с супругом проверили свои отношения половым воздержанием

Image 16+
Актриса Екатерина Вилкова с супругом проверили свои отношения половым воздержанием
Знаменитости
Фото из открытых источников

Екатерина Вилкова и Илья Любимов в браке 11 лет. До женитьбы влюбленные решили пойти на необычный эксперимент и воздержаться от интимной близости. Актриса говорит, что это пошло их отношениям на пользу.

38-летняя звезда рассказала, как они с супругом решились проверить отношения и воздержаться от секса. Илья Любимов является верующим человеком. В свободное от съемок время он служит пономарем в церкви. Кроме того, мужчина имеет богословское образование.

Предложение об отказе от полового акта поступило именно от Ильи. Екатерина поддержала будущего мужа из-за огромной любви, чтобы никогда с ним не расставаться.

Звезда «Стиляг» рассказала, что воздержание для нее не было таким критичным. Как говорит Вилкова, когда есть определенная цель, то подобные эксперименты не составляют труда.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Актриса Екатерина Вилкова с супругом проверили свои отношения половым воздержанием

Сегодня, 20:37

Появилось видео, на котором Алла Пугачева призывает голосовать за Путина на выборах

Сегодня, 20:27

Светлана Пермякова не смогла пройти испытание в реалити-шоу «Звезды в Африке» и упала в реку

Сегодня, 20:17

Юлия Ковальчук отметила свое 40-летие в стиле сериала «Секс в большом городе»

Сегодня, 20:10

Актёр Юрий Батурин обратился к отказавшейся от него матери, которая сейчас находится на Украине

Сегодня, 20:01

В Новосибирске детский спектакль «Принцесса и Людоед» проверят на ЛГБТ-пропаганду

Сегодня, 19:40

Российский певец Филипп Киркоров заплакал на ледовом шоу фигуриста Евгения Плющенко

Сегодня, 18:17

Бывший продюсер «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский озвучил причину конфликта в коллективе

Сегодня, 18:06

Певца SHAMAN обвиняют в воровстве композиций у известных российских артистов

Сегодня, 17:58

Звезда кинофильма «Бумер» Сергей Горобченко заявил о своем отъезде из РФ в Америку

Сегодня, 17:49

Медведева откровенно рассказала о новом партнере

Сегодня, 14:10

Названы отечественные кинофильмы, которые помогли россиянам полюбить стражей порядка

Сегодня, 14:00

За видео Загитовой телезрителям стыдно, они просят ее не разговаривать

Сегодня, 13:47

Иван Охлобыстин сообщил, что его речь на Красной площади была импровизацией

Сегодня, 13:37

Музыкант Игорь Николаев удивил своих поклонников отсутствием волос

Сегодня, 10:25

Режиссер Юрий Грымов: Максаковой сломали переносицу во время репетиции

Сегодня, 10:23

CTNews: Ляйсан Утяшева опровергла слухи о разводе с шоуменом Comedy Club Павлом Волей

Сегодня, 10:09

Сестра Надежды Кадышевой Светлана призналась, что она вынуждена жить на 15 тысяч рублей в месяц

Сегодня, 10:07

Ирина Салтыкова заявила, что ее дочь Алиса не будет принимать участие в шоу «Голос»

Сегодня, 09:52

Режиссёр Михалков призвал отменить концерт выступивших против СВО участников «Би-2» в Москве

Сегодня, 09:15

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Комбат Ходаковский рассказал об опасности, связанной с оставлением Херсона
  • 11-11-2022, 12:08

Комбат Ходаковский рассказал об опасности, связанной с оставлением Херсона

О сложностях, которые могут возникнуть из-за выхода российских войск из Херсона, предупредил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. В

Полковник Матвийчук: на Украине понимают, что Россия Херсон им не оставила
  • 11-11-2022, 15:58

Полковник Матвийчук: на Украине понимают, что Россия Херсон им не оставила

Российские военные ушли из Херсона. ВСУ, наоборот, в него зашли. На некоторых зданиях появились украинские флаги. Но полковник запаса Анатолий

«МК»: Офицер спецназа Матвийчук назвал направление переброски ВСУ от Херсона в ноябре 2022 года
  • 11-11-2022, 15:48

«МК»: Офицер спецназа Матвийчук назвал направление переброски ВСУ от Херсона в ноябре 2022 года

После отвода российских войск ВСУ нет нужды держать многочисленную группировку на занятой части Херсона. Скорее всего ее передислоцируют на другие

Шоумен Максим Галкин, музыканты Земфира и Борис Гребенщиков зарабатывают миллионы за рубежом
  • 11-11-2022, 08:41

Шоумен Максим Галкин, музыканты Земфира и Борис Гребенщиков зарабатывают миллионы за рубежом

Борис Гребенщиков, Земфира и Максим Галкин (признан иноагентом в РФ) осудили СВО, уехал из России. При этом они продолжают выступать за рубежом на

Певец Филипп Киркоров публично заступился за сбежавшую из РФ Пугачеву
  • 11-11-2022, 21:51

Певец Филипп Киркоров публично заступился за сбежавшую из РФ Пугачеву

Певец Филипп Киркоров заступился за сбежавшую из РФ Аллу Пугачеву, призвав оставить ее в покое. Об этом поп-король российской эстрады заявил в эфире

Жена SHAMAN’a Елена Мартынова впервые продемонстрировала совместное фото в честь пятилетия свадьбы
  • 11-11-2022, 09:58

Жена SHAMAN’a Елена Мартынова впервые продемонстрировала совместное фото в честь пятилетия свадьбы

Вторая супруга певца SHAMAN’a Елена Мартынова впервые продемонстрировала совместное фото из романтической фотосессии с певцом. Она трогательно

Новости партнеров
Новости партнеров
ВСУ уже в Херсоне: над администрацией города поднят украинский флаг
  • 11-11-2022, 15:13

ВСУ уже в Херсоне: над администрацией города поднят украинский флаг

Вооруженные силы Украины зашли в Херсон. Об этом сообщают сразу несколько украинских пабликов. Телеграм-канал «Правда Геращенко» со ссылкой на

Первые фото: В Херсоне ВСУ начали вывешивать украинские флаги
  • 11-11-2022, 15:35

Первые фото: В Херсоне ВСУ начали вывешивать украинские флаги

Первые фото с лицами в военной форме в городе Херсоне появились в Сети. Перед этим украинские паблики сообщили, что колонны бронетехники ВСУ

«Свободная пресса»: Сейчас уже звучат вопросы к министру Сергею Шойгу
  • 11-11-2022, 08:58

«Свободная пресса»: Сейчас уже звучат вопросы к министру Сергею Шойгу

Ситуация с Херсоном стала шоком для многих, ведь сдача Херсона – это сильный морально-политический удар по обществу и власти. Масштаб этой потери

В Москве придумали, как отучить школьников от фастфуда. Для них проводят кулинарные мастер-классы
  • 11-11-2022, 15:03

В Москве придумали, как отучить школьников от фастфуда. Для них проводят кулинарные мастер-классы

Московских школьников и воспитанников детсадов приучают правильно питаться с помощью кулинарных мастер-классов. Вместе с поварами комбинатов питания,