Актриса Екатерина Вилкова с супругом проверили свои отношения половым воздержанием

Екатерина Вилкова и Илья Любимов в браке 11 лет. До женитьбы влюбленные решили пойти на необычный эксперимент и воздержаться от интимной близости. Актриса говорит, что это пошло их отношениям на пользу.

38-летняя звезда рассказала, как они с супругом решились проверить отношения и воздержаться от секса. Илья Любимов является верующим человеком. В свободное от съемок время он служит пономарем в церкви. Кроме того, мужчина имеет богословское образование.

Предложение об отказе от полового акта поступило именно от Ильи. Екатерина поддержала будущего мужа из-за огромной любви, чтобы никогда с ним не расставаться.

Звезда «Стиляг» рассказала, что воздержание для нее не было таким критичным. Как говорит Вилкова, когда есть определенная цель, то подобные эксперименты не составляют труда.