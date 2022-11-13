Бывший продюсер «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский озвучил причину конфликта в коллективе

Бывший продюсер «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский рассказал, что именно стало причиной конфликта в коллективе.

Пути комиков разошлись в 2015 году. Это спровоцировало многочисленные взаимные обвинения и судебные иски. По словам экс-директора юмористической команды, в начале 2010 годов развлекательное шоу превратилось в хорошо отлаженный и весьма прибыльный бизнес.

«Всё у нас было налажено. Концерты, гастроли, съемки. Доход увеличивался. Ребята начали получать больше и больше. С 2012 года по 2015 они официально получили не менее 500 млн рублей. Это полмиллиарда! Поэтому все рассказы о том, что я утаивал что-то и не выплачивал деньги, ложь», — заявил Нетиевский.

В 2012 году продюсер пригласил на должность генерального директора Евгения Орлова. Уже через три года тот потребовал повышения зарплаты и дополнительные бонусы. Получив отказ, он быстро нашел в коллективе союзников.

«Он собрал коллектив, говорит: “Нетиевский получает много, как продюсер”. Озвучил суммы, которые СТС заплатило за производство контента и заявил, что знает о всех механизмах, поэтому можно обойтись и без меня. Будем прямо говорить, команду жаба задушила. Почему Нетиевский больше получает, чем остальные в коллективе?» — добавил бывший участник.