CT News: Ляйсан Утяшева опровергла слухи о разводе с шоуменом Павлом Волей

Павел Воля и Ляйсан Утяшева вызывают восхищение. Их крепкая семейная пара является образцом отечественного шоу-бизнеса. Но даже вокруг них появляются многочисленные слухи, в том числе о разводе.

Гимнастка вышли на связь со своими поклонникам. Звезда отреагировала на появление сплетен о разладе в личной жизни с шоуменом.

И хотя Ляйсан никогда не говорит о личном, чтобы избавиться от домыслов, ей пришлось нарушить это правило. Знаменитости записали видео на тему, которая так волнует интернет-подписчиков.

На обнародованном ролике Воля читает один из заголовков о разводе в СМИ, при этом комик не скрывает свой смех.

"Все хорошо", говорит Утяшева.

"Все хорошо", — подтверждает комик.

"Я с Харламовым не развожусь", — шутит Воля.