Как 12 ноября вечером в Сызрани на ретро-концерте зажигали звезды 90-х

Данко, «Стрелки», «Краски», Акула, «Фактор 2» и многие другие звезды, под чьи хиты зажигали на дискотеках в 90-х годах, выступили в субботу, 12 ноября, в Сызрани.

Вчера в сызранской Роснефть Арене прошел ретро-фестиваль популярной музыки «ДИСКО 90-х». Начался он в 19:00, более получаса публику разогревал ремиксами хитов конца минувшего века диджей. Первым из артистов 90-х на сызранской сцене появился Данко с треком «Московская ночь». После этого певцы друг друга сменяли, а сызранцы перенеслись в прошлое, зажигая на танцполе под любимые хиты.

На «ДИСКО 90-х» безопасность обеспечивали сотрудники полиции, а также представители иных экстренных служб. Они дежурили в это вечер в ледовой арене. Завершилась супердискотека после 22.00. Стоимость билетов составляла 1 200-3 000 рублей.