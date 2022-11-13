Как 12 ноября вечером в Сызрани на ретро-концерте зажигали звезды 90-х

Губернатор Петербурга Александр Беглов пытается закрыть «ЧВК Вагнер Центр» на улице Зольной. При этом в СМИ не раз указывали на особое отношение
О сложностях, которые могут возникнуть из-за выхода российских войск из Херсона, предупредил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. В
После отвода российских войск ВСУ нет нужды держать многочисленную группировку на занятой части Херсона. Скорее всего ее передислоцируют на другие
Певец Филипп Киркоров заступился за сбежавшую из РФ Аллу Пугачеву, призвав оставить ее в покое. Об этом поп-король российской эстрады заявил в эфире
Певица из Украины Вера Брежнева анонсировала новые концерты в Прибалтике. Внимание общественности привлекло то, что супруга Константина Меладзе
Супруга известного российского телеведущего Дмитрия Диброва показала грудь после пластической операции. Результатом оперативного вмешательства
Российские военные ушли из Херсона. ВСУ, наоборот, в него зашли. На некоторых зданиях появились украинские флаги. Но полковник запаса Анатолий
Первые фото с лицами в военной форме в городе Херсоне появились в Сети. Перед этим украинские паблики сообщили, что колонны бронетехники ВСУ
Вооруженные силы Украины зашли в Херсон. Об этом сообщают сразу несколько украинских пабликов. Телеграм-канал «Правда Геращенко» со ссылкой на
О потерях РФ и Украины рассказал генерал США Марк Милли. По его словам, в ходе «военной спецоперации» на украинской территории общие потери РФ и
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