Ирина Салтыкова заявила, что ее дочь Алиса не будет принимать участие в шоу «Голос»

Как признается певица, за свою карьеру она уже не переживает. Больше в данное время ее волнует наследница. Девушка, которая обладает очень эффектной внешностью и узнаваемым нежным вокалом, пока не может никак пробиться в мир шоу-бизнеса.

При этом, говорит Салтыкова, у Алисы есть неплохой репертуар. Вполне возможно, помогло бы участие в популярном вокальном телешоу, например в «Голосе». Но Ирина сразу же эту мысль отмела.

Мы знаем о подноготной подобных конкурсов, потому не участвуем.

Впрочем, артистка не давит на наследницу. Сейчас дочь певицы живет в Лондоне, где у нее есть много дел. Звездная мама всегда ей помогает и утверждает, что у них безусловная любовь.



