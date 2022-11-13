Иван Охлобыстин сообщил, что его речь на Красной площади была импровизацией

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Иван Охлобыстин сообщил, что его речь на Красной площади была импровизацией
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Фото из открытых источников

Актер Иван Охлобыстин рассказал о том, что именно он хотел сказать своим нашумевшим призывом «Гойда!», который он произнес в центре Москвы.

Напомним, 30 сентября 2022 года, артист выступал на Красной площади. Тогда его патриотизм заразил большинство соотечественников. Позднее актер поделился подробностями и признался, что именно вкладывал в резонансный призыв. В частности, Охлобыстин сообщил о значении слов «Гойда!», отметив, что это была импровизация.

Это такое старинное слово, боевой выкрик, как «Ура», «Слава» — то же самое. Враги понимают уровень опасности, который исходит. Это не о том, когда за столом в мраморном зале говорят тост. Это клич, лозунг, когда достают шашки и коня пришпоривают!

Иван заверил, что пока он шел на трибуну, то не готовился. Однако как только оказался перед многотысячными соотечественниками, сразу понял, что надо говорить.

При этом звезду кино не пугает реакция «испуганных патриотов». Угрозами, травлей и хейтом его не взять. Актер объясняет, что на трибуне говорил о святом для него, о том, за что без сомнений он лично пойдет до конца.

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Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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