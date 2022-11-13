Светлана Пермякова не смогла пройти испытание в реалити-шоу «Звезды в Африке» и упала в реку

Одна из самых ярких участниц телепроекта «Звезды в Африке» Светлана Пермякова не смогла пройти очередное испытание. В нем актрисе нужно было крепко держаться за конструкции над водой. Суть задания - пройти по подвесному мосту, на котором были закреплены 5 звезд. Победит тот, кто первым соберет все звезды.

Ведущая реалити-шоу певица Ольга Бузова попыталась всячески помогать участнице своими советами. Но звезде «Интернов» это не помогло и она в итоге свалилась в реку. К счастью, обошлось без травм и повреждений.

«Как тут можно держаться-то? Меня повело в разные стороны. Я поняла, что это трудно. Думаю, нужно стараться, попробовать еще, а вдруг все получится. Но, Света, испытание ты так и не прошла», — негодует Пермякова.

На прощание Пермякова сказала несколько слов команде:

«Не поддаваться Верещагину, и его словам, он делает все возможное, чтобы нас разбить».

Стоит сказать, что актриса проиграла схватку своей сопернице из команды «красных». Это произошло в рамках 10 выпуска шоу «Звезды в Африке. Битва сезонов».