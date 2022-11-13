Юлия Ковальчук отметила свое 40-летие в стиле сериала «Секс в большом городе»

Юлия Ковальчук отметила свое 40-летие. Певица пригласила на юбилей друзей, среди которых оказались самые яркие представители российского шоу-бизнеса. Экс-солистка «Блестящих» закатила вечеринку в стиле телесериала «Секс в большом в городе».

Поскольку исполнительнице много раз говорили, что внешне она напоминает Кэрри Брэдшоу (главная героиня сериала “Sex and the City”,) поэтому эту тематику она решила выбрать для праздника. Юля была ослепительна. Для мероприятия певица отдала предпочтение белым обтягивающим брюкам и белому боди.

Торжество провёл супруг Юлии - артист Алексей Чумаков. Он не только исполнил многие хиты, но и спародировал поп-короля Филиппа Киркорова во время дуэта с Гариком Мартиросяном. Этот номер вызвал у гостей бурю эмоций.

На празднике присутствующие одарили именинницу подарками и по-настоящему зажгли на сцене.