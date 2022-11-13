Киркоров заплакал на ледовом шоу Евгения Плющенко

Евгений Плющенко и Яна Рудковска собрали почти полную арену «Динамо». Телешоу двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию прошло в один день с очередным этапом «Гран-при РФ» и показом выпуска «Ледникового периода».

Проект Евгения Плющенко оказался вне конкуренции. Федерация фигурного катания не смогла продать все билеты на запасном стадионе ЦСКА, который рассчитан на 2 тысячи посетителей.

Филипп Киркоров на шоу исполнил свои песни. «Поп-король» даже прослезился от избытка эмоций. Главной фишкой стало экстремальное выступление Марка Кондратюка и Александры Трусовой под хит Киркорова. Фигуристы поднялись в воздух, а затем благополучно опустились вниз на лёд.

Александра поделилась впечатлениями от участия в проекте. Фигуристка поблагодарила Рудковскую за прекрасную возможность выступить с необычайным номером. Спортсменка призналась, что получила незабываемые впечатления. Трусова поблагодарила Никиту Михайлова за постановку и Киркорову за пение вжывую.