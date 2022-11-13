«Ледниковый период» без Милохина: Медведева и Федотов получили максимальные 12 баллов

Номер на льду начался с того, что Евгения сидит на лавке и читает книгу «Мастер и Маргарита». Затем появился Федор, и пара демонстрирует сложные технические элементы.

Жюри этот прокат оценили достаточно высоко. Медведева и Федотов получили максимальные 12 баллов. Елена Чайковская обратилась к фигуристке и заявила, что она была на высоте. Татьяна Тарасова была счастлива увидеть спортсменку в телепроекте, несмотря на уход партнера. Юлия Зимина подметила, что Медведева ярко сияла и продемонстрировала замечательный результат.

Действительно, Федор Федотов и Евгения Медведева сработались очень быстро. На постановку номера у них было несколько дней. Но они набрали необходимый темп и в следующих выпусках пообещали показать еще более интересные и сложные элементы.



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Фигуристка Евгения Медведева и актер Федор Федотов откатали свою первую совместную программу. Это первый номер фигуристки в этом сезон без блогера Дани Милохина.