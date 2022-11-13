Медведева откровенно рассказала о новом партнере

Евгения Медведева вернулась в шоу Первого канала «Ледниковый период». Именитой фигуристке удалось нашли достойного партнёра, который заменил Даню Милохина. Теперь на лёд вместе чемпионкой будет выходить Фёдор Федотов.

В минувшем году актер одержал победу в шоу. Тогда он катался вместе с Татьяной Волосожар. И вот теперь артист решил поддержать Евгению и вернутся в проект по просьбе продюсера Ильи Авербуха.

Женя и Фёдор вчера выступили с первым номером. За свое выступление они получили максимальные 12 баллов.

Сама Медведева в восторге от нового партнёра. Девушка очень тепло о нём отзывается.

«Мне с Федей очень комфортно. Сработались за короткий срок. Федя катается на коньках невероятно. Мы сейчас набираем очень большой ход. Кататься на такой скорости — отдельное удовольствие», — призналась фигуритска.

Сейчас спортсменка и актер начинают ставить новую программу. Пара пообещала, что очередное выступление поразит не только зрителей, но и звездное жюри.