Музыкант Игорь Николаев удивил своих поклонников отсутствием волос

Музыканта Игоря Николаева поклонники перестали узнавать. 62-летний артист изменился внешне до неузнаваемости.

У Игоря Юрьевича появилась возможность отвезти свою семью на отдых. Супруга композитора Юлия Проскурякова сообщила, что для отпуска они решили выбрать Дубай.

Певица активно делится с подписчиками соцсети снимками из отпуска. Также исполнительница с удовольствием рассказывает фанатам о происходящем в ее жизни.

Новое фото, на которое попал Николаев, вызвала у пользователей Сети особую реакцию. Приковала внимание любопытных юзеров одна важная деталь. На снимке поэт-песенник оказался без пышной шевелюры, которая является его отличительной чертой. Дело в том, что экс-муж Королевой надел кепку, а она полностью скрыла его кудри. Узнаваемыми остались только фирменные усы Николаева.

Кроме того, в кадре видно, что автор хита «Дельфин и русалка» поправился. У него появились второй подбородок и щеки.