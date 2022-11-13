Названы отечественные кинофильмы, которые помогли россиянам полюбить стражей порядка

В Сети появился список отечественных фильмов, которые помогли россиянам полюбить стражей порядка. Одной из таких картин стала "Следствие ведут ЗнаТоКи", которая вышла на экраны в 1971 году. Полюбившиеся зрителям сотрудники Знаменский, Томин, Кибрит радовали своим появлением на экранах тридцать лет.

Заслуженно место в этом списке занял легендарный фильм "Место встречи изменить нельзя", который до сих пор пользуется популярностью у россиян. Высоцкий, который сыграл Глеба Жеглова, а также Владимир Конкин с ролью помощника Жеглова Владимира Шарапова полюбились телезрителю за преданность своей работе.

Еще одной советской лентой, вошедшей в топ, стала "Визит к Минотавру". В ней герой Сергея Шакурова (следователь Стас Тихонов) на экранах предстал смелым, умным, порядочным сотрудником правоохранительных органов.

После распада СССР первый фильм, который рассказал о буднях стражей порядка, стал телесериал "Улицы разбитых фонарей". Из-за идеально подобранных типажей, нормального разговорного языка, комических ситуаций у фильма был феноменальный успех. Кстати, сериал существует до сих пор.