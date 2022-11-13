Певец Пьер Нарцисс вышел на связь с участниками шоу «Битва экстрасенсов»

В очередном выпуске шоу «Битвы экстрасенсов» на канале ТНТ участники расследуют смерть Пьера Нарцисса. Артист умер от остановки сердца после проведенной операции на почке. Но близкие считают, что в его уходе из жизни замешана магия.

Жена музыканта Валерия Калачева и директор Сергей Дворцов регулярно сталкиваются с паранормальными явлениями. Они уверены, что на певца могли навести порчу. Согласна с этим Елена Ивашина. Экстрасенс предположила, что в черном конверте снимок музыканта, которого сгубило сердце. По словам таролога, проблемы у сладкоголосого вокалиста возникли не на пустом месте, а работал черный маг.

Причиной смерти могли быть магические эксперименты самого исполнителя, говорит Ариэль Грант. Певец якобы не справился со своими силами, за что был наказан.

О том, что Пьер увлекался приворотами, сказали другие экстрасенсы. Марат Калугин заговорил тоже о потустороннем воздействии. Ангелина Изосимова и вовсе заявила, что покойный обращался к колдунье для возвращения супруги после развода. Плохо выполненная привязка вернулась Нарциссу.

Влад Череватый сильно поразил Илья Ларионова. Во время ритуала он увидел в зеркале чернокнижника Пьера. По его мнению, магия к смерти шоколадного зайца не причастна, просто пришло время отойти в мир иной. С ним согласна Лина Джебисашвили, она уверена, что причиной смерти стало банальное злоупотребление алкоголем.