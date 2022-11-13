Появилось видео, на котором Алла Пугачева призывает голосовать за Путина на выборах

Яна Поплавская в своем Telegram-канале опубликовала архивный видеоролик, датированный 2007 годом, на котором Алла Борисовна Пугачева рассуждает о российской власти.

Народная артистка говорит, что считает Владимира Путина очень умным человеком. Также она призывает людей голосовать за Путина на предстоящих выборах.

Яна Поплавская раскритиковала Примадонну. Актриса не понимает, почему певица отказалась от ранее озвученных слов. Продюсер считает поведение Пугачевой предательством.

"Есть одна хорошая поговорка: "любят тихо, громко предают". Хотя, конечно же, в современном мире, предают чаще исподтишка. А кардинал Ришелье как-то говорил: "предательство - всего лишь вопрос времени для отдельной категории людей", - подписала пост Поплавская.

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