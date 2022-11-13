Режиссер Юрий Грымов: Максаковой сломали переносицу во время репетиции

Театральный российский режиссер Юрий Грымов рассказал о разбитом лице и сломанной переносице народной артистки РСФСР Людмилы Максаковой.

«Я говорю ей: "Люд, ты стаскивай подсвечник, пусть он упадет". Еще подумал тогда, как было бы хорошо, чтобы во время сцены от огня свечей вспыхнули букли, приклеенные к волосам Максаковой. Но так не получилось. Когда она салфетку стаскивала, тяжелый подсвечник упал ей на лицо, перебив переносицу», — вспоминает знаменитый режиссер.

По словам Грымова, этот инцидент произошел во время одной из репетиций. Поэтому Юрий Вячеславович просто подошел к актрисе, обнял и попытался успокоить.

Сценарист вспоминает, что у Максаковой полностью было окровавленное лицо. Кровь никак не могли остановить. Все присутствующие в театре, вспоминает режиссер, прочувствовали драматизм этого момента, а актриса спокойно продолжила играть роль.