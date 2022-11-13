Режиссер Михалков осудил россиян за прием выступающей против спецоперации рок-группы «Би-2»

Image 16+
Режиссер Михалков осудил россиян за прием выступающей против спецоперации рок-группы «Би-2»
Знаменитости
Фото из открытых источников

Никита Михалков высказался о возможном концерте рок-группы "Би - 2", который участники запланировали на июнь следующего года. Музыканты заявили, что планируют собрать "Лужники".

По словам известного российского режиссера, он не совсем понимает, как коллектив, который выступает против России и ее властей, может пользоваться популярностью у россиян. Также Никита Сергеевич вспомнил, как группу со свистом выгнали после их выхода на сцену перед игрой за Суперкубок РФ по футболу между "Спартаком" и "Зенитом". Михалков говорит, что виноваты  в этом прежде всего организаторы, пригласившие артистов.

Напомним, ранее режиссер заявлял, что престижная премия "Оскар" мертва, ведь критерии отбора стали слишком странными из-за пропаганды ЛГБТ и меньшинств. Российских фильмов на кинопремии не будет, пока там действуют такие правила по отбору победителей, заключил драматург.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Музыкант Игорь Николаев удивил своих поклонников отсутствием волос

Сегодня, 10:25

Режиссер Юрий Грымов: Максаковой сломали переносицу во время репетиции

Сегодня, 10:23

CT News: Ляйсан Утяшева опровергла слухи о разводе с шоуменом Павлом Волей

Сегодня, 10:09

Сестра Кадышевой сообщила, что она вынуждена жить на 15 тысяч рублей в месяц

Сегодня, 10:07

Ирина Салтыкова заявила, что ее дочь Алиса не будет принимать участие в шоу «Голос»

Сегодня, 09:52

Режиссер Михалков осудил россиян за прием выступающей против спецоперации рок-группы «Би-2»

Сегодня, 09:15

«Ледниковый период» без Милохина: Медведева и Федотов получили максимальные 12 баллов

Сегодня, 09:05

Как 12 ноября вечером в Сызрани на ретро-концерте зажигали звезды 90-х

Сегодня, 08:53

Певец Пьер Нарцисс вышел на связь с участниками шоу «Битва экстрасенсов»

Сегодня, 08:50

Ксения Собчак назвала бесценной реакцию супруги Владимира Зеленского на жалобы президента Украины

Вчера, 20:57

Сергей Лазарев поссорился с Киркоровым и Успенской на съемках музыкального телешоу

Вчера, 20:45

Филипп Киркоров вспомнил о подаренных ему поклонником сломанных часах за 31 млн рублей

Вчера, 19:56

Обнародованы заработки певицы Земфиры за рубежом

Вчера, 19:44

Макс Казелла, сыгравший в фильме «Король Талсы», рассказал, почему принимал гормоны роста

Вчера, 17:50

Little Big, Слепаков, Виторган, Нойз МС: Пугачева в Израиле собрала вокруг себя сбежавших из РФ звезд

Вчера, 17:32

Ведущая Лера Кудрявцева проявила симпатию к блогеру Даве на фоне слухов о разводе с Макаровым

Вчера, 17:17

Тяжелобольной певец Андрей Губин посетил шоу «Суперстар» на канале НТВ

Вчера, 16:55

Яна Чурикова заменит Дмитрия Нагиева в роли ведущего вокального телешоу «Голос. Дети»

Вчера, 16:48

В какие конфузы попадали звезды на концертах

Вчера, 16:17

67-летняя певица Лариса Долина не подтвердила слухи о романе с женатым другом Армена Джигарханяна

Вчера, 15:29

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Беглов снова содействует украинским элитам. Теперь губернатор пытается закрыть «ЧВК Вагнер Центр»
  • 10-11-2022, 18:48

Беглов снова содействует украинским элитам. Теперь губернатор пытается закрыть «ЧВК Вагнер Центр»

Губернатор Петербурга Александр Беглов пытается закрыть «ЧВК Вагнер Центр» на улице Зольной. При этом в СМИ не раз указывали на особое отношение

Комбат Ходаковский рассказал об опасности, связанной с оставлением Херсона
  • 11-11-2022, 12:08

Комбат Ходаковский рассказал об опасности, связанной с оставлением Херсона

О сложностях, которые могут возникнуть из-за выхода российских войск из Херсона, предупредил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. В

«МК»: Офицер спецназа Матвийчук назвал направление переброски ВСУ от Херсона в ноябре 2022 года
  • 11-11-2022, 15:48

«МК»: Офицер спецназа Матвийчук назвал направление переброски ВСУ от Херсона в ноябре 2022 года

После отвода российских войск ВСУ нет нужды держать многочисленную группировку на занятой части Херсона. Скорее всего ее передислоцируют на другие

Певец Филипп Киркоров публично заступился за сбежавшую из РФ Пугачеву
  • 11-11-2022, 21:51

Певец Филипп Киркоров публично заступился за сбежавшую из РФ Пугачеву

Певец Филипп Киркоров заступился за сбежавшую из РФ Аллу Пугачеву, призвав оставить ее в покое. Об этом поп-король российской эстрады заявил в эфире

Мария Погребняк заявила, что Брежнева поет на русском, так как не знает украинский язык
  • 10-11-2022, 20:06

Мария Погребняк заявила, что Брежнева поет на русском, так как не знает украинский язык

Певица из Украины Вера Брежнева анонсировала новые концерты в Прибалтике. Внимание общественности привлекло то, что супруга Константина Меладзе

Супруга Дмитрия Диброва продемонстрировала поклонникам результат пластической операции на грудь
  • 10-11-2022, 20:54

Супруга Дмитрия Диброва продемонстрировала поклонникам результат пластической операции на грудь

Супруга известного российского телеведущего Дмитрия Диброва показала грудь после пластической операции. Результатом оперативного вмешательства

Новости партнеров
Новости партнеров
Полковник Матвийчук: на Украине понимают, что Россия Херсон им не оставила
  • 11-11-2022, 15:58

Полковник Матвийчук: на Украине понимают, что Россия Херсон им не оставила

Российские военные ушли из Херсона. ВСУ, наоборот, в него зашли. На некоторых зданиях появились украинские флаги. Но полковник запаса Анатолий

Первые фото: В Херсоне ВСУ начали вывешивать украинские флаги
  • 11-11-2022, 15:35

Первые фото: В Херсоне ВСУ начали вывешивать украинские флаги

Первые фото с лицами в военной форме в городе Херсоне появились в Сети. Перед этим украинские паблики сообщили, что колонны бронетехники ВСУ

ВСУ уже в Херсоне: над администрацией города поднят украинский флаг
  • 11-11-2022, 15:13

ВСУ уже в Херсоне: над администрацией города поднят украинский флаг

Вооруженные силы Украины зашли в Херсон. Об этом сообщают сразу несколько украинских пабликов. Телеграм-канал «Правда Геращенко» со ссылкой на

Генерал США Милли заявил, что потери России и Украины составили более 100 тысяч человек
  • 10-11-2022, 14:58

Генерал США Милли заявил, что потери России и Украины составили более 100 тысяч человек

О потерях РФ и Украины рассказал генерал США Марк Милли. По его словам, в ходе «военной спецоперации» на украинской территории общие потери РФ и