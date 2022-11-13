Режиссер Михалков осудил россиян за прием выступающей против спецоперации рок-группы «Би-2»

Никита Михалков высказался о возможном концерте рок-группы "Би - 2", который участники запланировали на июнь следующего года. Музыканты заявили, что планируют собрать "Лужники".

По словам известного российского режиссера, он не совсем понимает, как коллектив, который выступает против России и ее властей, может пользоваться популярностью у россиян. Также Никита Сергеевич вспомнил, как группу со свистом выгнали после их выхода на сцену перед игрой за Суперкубок РФ по футболу между "Спартаком" и "Зенитом". Михалков говорит, что виноваты в этом прежде всего организаторы, пригласившие артистов.

Напомним, ранее режиссер заявлял, что престижная премия "Оскар" мертва, ведь критерии отбора стали слишком странными из-за пропаганды ЛГБТ и меньшинств. Российских фильмов на кинопремии не будет, пока там действуют такие правила по отбору победителей, заключил драматург.