Сестра Кадышевой сообщила, что она вынуждена жить на 15 тысяч рублей в месяц

Популярная артистка России Надежда Кадышева имеет троюродную сестру Светлану. Недавно родственница певицы пожаловалась ведущим «Ты не поверишь!» на канале НТВ на то, что звезда эстрады не захотела прийти с ней на встречу, чтобы поговорит о будущем внука.

69-летняя родственница Кадышевой проживает очень скромно в небольшой деревне, расположенной на стыке Оренбургской, Самарской областей и Республики Татарстан. Светлана выживает на свою крохотную пенсию в 15 тысяч рублей. Своего мужа женщина потеряла, а дети разъехались. Более того, даже знаменитая сестра не выходит на связь.

Как-то Светлана решила приехать в Москву. Она хотела встретиться с Надеждой Никитичной и поговорить о будущем внука, который свою жизнь хочет связать с творчеством. Но исполнительница не пришла на встречу и ничего не объяснила. Пренебрежение родного человека задело сестру и она обижена на 63-летнюю артистку.

«В последний раз ездила в Москву с внуком, хотели поговорить про него, конечно же, про внука, что он сочиняет песни, да и голос красивый. А она не пришла, вроде как родственники, могла бы хоть слово сказать», - рассказала Светлана.