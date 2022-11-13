SHAMAN'а обвинили в плагиате песен Олега Газманова и Сергея Лазарева

Певец SHAMAN подвергся нападкам. Артиста-патриота заподозрили в плагиате хитов у известных российских исполнителей. От творчества молодого артиста из Новомосковска пришел в ужас популярный в стране блогер Александр Уманчук.

Он, хорошенько изучив треки музыканта, выяснил, что «почти все композиции Ярослава Дронова сплагиачены». Уманчук заявил, что хит «До самого неба» был слизан с трека Сергея Лазарева «В самое сердце». Не минула эта участь даже песни «Встанем», говорит музыкальный эксперт.

«В композиции другого патриотичного артиста Олега Газманова «Офицеры» примерно такая же структура и тональность. В творчестве SHAMAN'а присутствуют дешевые аранжировки, пустая и вторичная музыка, которую можно называть плагиатом чистой воды», — рассказал блогер на своем Ютуб-канале.