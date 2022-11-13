В Новосибирске детский спектакль «Принцесса и Людоед» проверят на ЛГБТ-пропаганду

О сложностях, которые могут возникнуть из-за выхода российских войск из Херсона, предупредил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. В
Российские военные ушли из Херсона. ВСУ, наоборот, в него зашли. На некоторых зданиях появились украинские флаги. Но полковник запаса Анатолий
После отвода российских войск ВСУ нет нужды держать многочисленную группировку на занятой части Херсона. Скорее всего ее передислоцируют на другие
Борис Гребенщиков, Земфира и Максим Галкин (признан иноагентом в РФ) осудили СВО, уехал из России. При этом они продолжают выступать за рубежом на
Певец Филипп Киркоров заступился за сбежавшую из РФ Аллу Пугачеву, призвав оставить ее в покое. Об этом поп-король российской эстрады заявил в эфире
Вторая супруга певца SHAMAN’a Елена Мартынова впервые продемонстрировала совместное фото из романтической фотосессии с певцом. Она трогательно
Вооруженные силы Украины зашли в Херсон. Об этом сообщают сразу несколько украинских пабликов. Телеграм-канал «Правда Геращенко» со ссылкой на
Первые фото с лицами в военной форме в городе Херсоне появились в Сети. Перед этим украинские паблики сообщили, что колонны бронетехники ВСУ
Ситуация с Херсоном стала шоком для многих, ведь сдача Херсона – это сильный морально-политический удар по обществу и власти. Масштаб этой потери
Московских школьников и воспитанников детсадов приучают правильно питаться с помощью кулинарных мастер-классов. Вместе с поварами комбинатов питания,
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