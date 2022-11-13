В Новосибирске детский спектакль «Принцесса и Людоед» проверят на ЛГБТ-пропаганду

Вокруг детского спектакля «Принцесса и Людоед» в «Первом театре» в Новосибирске разгорелся скандал. Он не на шутку возмутил зрителей. В Минкульт региона посыпались жалобы, которые связаны с ЛГБТ-пропагандой. Дело в том, что в постановке принцессу играет мужчина с усами.

Как рассказывает режиссёр Полина Кардымон, «доносы» на спектакль начали писать сразу же после первых показов. Сейчас в ведомстве собирают этическую комиссию. Специалисты комиссии будут решать, есть ли в данном действе «пропаганда ЛГБТ».

«Мы сыграли два дня, затем нам сказали, что есть 9 доносов. Я их не видела, поэтому не могу утверждать, что их девять, меньше или больше. Мы четыре раза показали его, и абсолютно везде в соцсетях (ВКонтакте) начали что-то писать. Новый директор «Первого театра» явился в Минкульт, ему там сообщили, что они будут собирать комиссию. Непонятно, из кого она состоит. Вроде как, 20 ноября придет и будет решать, можно ли смотреть такое детям. На спектакль билеты продают, всё нормально. После 20 числа будем знать, что будет дальше», - рассказала режиссёр Полина Кардымон.

Премьера театрального спектакля «Принцесса и Людоед» состоялась в конце октября в Новосибирске. В нем сыграли четыре актёра. Два главных актера и их клоны, исполняющие всевозможных персонажей.