За видео Загитовой телезрителям стыдно, они просят ее не разговаривать

Алина Загитова продолжает осваивать профессию журналистки. Фигуристка учится в РАНХиГС. Помимо теории, девушка занимается практикой на шоу «Ледниковый период».

Олимпийская чемпионка встретилась с чемпионами мира Александром Галлямовым и Анастасией Мишиной. Интервью началось с вступления.

Ребята, посмотрела произвольную программу — было круто. Настя, скажи, пожалуйста. Вот у меня несколько историй про Александра есть. Как тебе удается привести его так на тренировку, не потерять в городе где-нибудь, не знаю, - спросила Алина.

Что именно имела ввиду Загитова, неизвестно. Отдельные фразы слабо стыкуются друг с другом. Поклонникам стыдно за это видео, они просят спортсменку лучше на камеру не разговаривать.

После общения Александр рассказал одну историю о забытых коньках, а Алина подвела итоги беседы:

«Надеюсь, таких ситуаций не будет больше, ты вывел урок».



Телезрители задаются вопросом, как фигуристке доверяют журналистскую работу, ведь за три года можно было научиться строить предложения из слов.