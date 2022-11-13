Звезда кинофильма «Бумер» Сергей Горобченко заявил о своем отъезде из РФ в Америку

После оглашения СВО некоторые российские артисты покинули страну и отправились за рубеж. Тема эмиграции звезд наиболее обсуждемая долгое время. Звезда кинофильма "Бумер" Сергей Горобченко не осуждает коллег, покинувших Россию. Он говорит, что им будет полезно посмотреть на свою родину со стороны. К таким выводам актер пришел, когда сам уехал из РФ в США.

Изначально артист не собирался покидать отчизну, хотел лишь посмотреть на происходящее со стороны. Поездка в Америку помогла актеру понять лучше связь с родиной.

"Первая православная исповедь у меня случилась в Нью-Йорке на Манхеттене. Это было там, не в России. Это стало своеобразным толчком для перемен", — заявил Горобченко.

Сергей отметил, что большой сложностью для русского человека является увидеть всю родину, каждый кусочек. Для этого и нужно стоит поехать за рубеж, потратив свои силы.