National Interest назвало четыре варианта разрешения вооруженного конфликта на Украине

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National Interest назвало четыре варианта разрешения вооруженного конфликта на Украине
В Мире
Фото из открытых источников

Американское издание National Interest назвало четыре варианта разрешения вооруженного конфликта между Россией и Украиной.

Первый - полная победа Украины включительно с возвращением Крыма. При развитии такого сценария, отмечают журналисты, существует опасность, что Россия, не желая мириться с поражением, применит тактическое ядерное оружие. В результате США и НАТО ответят и станут участниками конфликта, последствия которого станут катастрофическими.

Второй вариант - большое наступление ВС РФ, превращение Москвой своего поражения в победу. Такие случаи в истории уже были, отмечают журналисты. Они напоминают, что в 1941-ом СССР висел на волоске от поражения немцами, но в итоге все же сумел переломить ситуацию в свою пользу.

Третий сценарий кажется авторам более реалистичным - заморозка вооруженного конфликта и полный тупик на фронтах. Это когда силы сторон примерно равны и победителя не удастся определить на поле боя. В этом случае рано или поздно Москве и Киеву придется договариваться и садиться за стол переговоров.

Наконец, сценарий четвертый - окончание вооруженного конфликта в связи с внутренними противоречиями в России, которые могут вылиться в революцию. Миру это угрожает нестабильностью.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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