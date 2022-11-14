Песков сообщил о переговорах в Турции

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Песков сообщил о переговорах в Турции
В Мире
Фото из открытых источников

Пресс-секретарь российского президента Песков сообщил о начале дипломатических переговоров с американской стороной. Еще раньше в СМИ публиковались сообщения о намечающейся встрече между представителями российского и американского ведомств внешней разведки.

Ранее Песков, комментируя эти сведения, говорил, что не опровергает и не подтверждает их. Теперь же он официально сообщил о переговорах, которые ведутся в Турции. Песков уточнил, что инициативу начать диалог выдвинули американские политические власти. Переговоры в Турции стартовали 14 ноября, сообщает агентство РИА Новости.

«Такие переговоры действительно имели место. Это была инициатива американской стороны», – сказал он.

При этом пресс-секретарь отказался сообщать о конкретном содержании переговоров, какие именно вопросы будут обсуждаться.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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