Песков сообщил о переговорах в Турции

Пресс-секретарь российского президента Песков сообщил о начале дипломатических переговоров с американской стороной. Еще раньше в СМИ публиковались сообщения о намечающейся встрече между представителями российского и американского ведомств внешней разведки.

Ранее Песков, комментируя эти сведения, говорил, что не опровергает и не подтверждает их. Теперь же он официально сообщил о переговорах, которые ведутся в Турции. Песков уточнил, что инициативу начать диалог выдвинули американские политические власти. Переговоры в Турции стартовали 14 ноября, сообщает агентство РИА Новости.

«Такие переговоры действительно имели место. Это была инициатива американской стороны», – сказал он.

При этом пресс-секретарь отказался сообщать о конкретном содержании переговоров, какие именно вопросы будут обсуждаться.